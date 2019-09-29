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اندلعت النيران، صباح اليوم الأحد، في شاحنة محمّلة بمواد بلاستيكية شمالي محافظة الأفلاج.
وأظهر مقطع فيديو وثّقه أحد المارة ألسنة النيران تتصاعد من الشاحنة، ولم تنجح محاولات المارة في إخماد الحريق الذي اندلع في الشاحنة- 40 كم شمالي الأفلاج.
وبحسب المعلومات، لم تُسجل حتى اللحظة أيّ إصابات بشرية عن الحادثة، ولم تتوافر معلومات عن أسبابها.
فيديو .. احتراق شاحنة محمّلة بمواد بلاستيكية شمالي الأفلاجمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-09-29
اندلعت النيران، صباح اليوم الأحد، في شاحنة محمّلة بمواد بلاستيكية شمالي محافظة الأفلاج.
وأظهر مقطع فيديو وثّقه أحد المارة ألسنة النيران تتصاعد من الشاحنة، ولم تنجح محاولات المارة في إخماد الحريق الذي اندلع في الشاحنة- 40 كم شمالي الأفلاج.
وبحسب المعلومات، لم تُسجل حتى اللحظة أيّ إصابات بشرية عن الحادثة، ولم تتوافر معلومات عن أسبابها.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
11:27 AM
لم تنجح محاولات المارة في إخماده ولا إصابات حتى الآن
اندلعت النيران، صباح اليوم الأحد، في شاحنة محمّلة بمواد بلاستيكية شمالي محافظة الأفلاج.
وأظهر مقطع فيديو وثّقه أحد المارة ألسنة النيران تتصاعد من الشاحنة، ولم تنجح محاولات المارة في إخماد الحريق الذي اندلع في الشاحنة- 40 كم شمالي الأفلاج.
وبحسب المعلومات، لم تُسجل حتى اللحظة أيّ إصابات بشرية عن الحادثة، ولم تتوافر معلومات عن أسبابها.
، فيديو .. احتراق شاحنة محمّلة بمواد بلاستيكية شمالي الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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