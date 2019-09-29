، ماتت بسبب التعذيب.. الحكومة المصرية تنعي الطفلة "جنة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مطالبات باعتبار ما حدث لها جريمة قتل عمد

بعدما أثارت قضيتها الكثير من التعاطف والغضب في مصر، توفيت أمس الطفلة "جنة" ذات الـ5 أعوام؛ نتيجة تعذيب جدتها لها لفترة طويلة؛ بحجة أنها تتبول لا إراديًّا، وقد نعى المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، الطفلة، وأكد حماية أختها.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، تَقَدّم محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني، ببلاغ، إلى مركز شرطة شربين، بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر، اتهم فيه كلًّا من: أم الطفلتين (مطلقة)، وجدتهما وجدهما من الأم، بتعذيبهما، كما اتهم 3 من أشقاء والدتهما (أخوالهما) بهتك عرضهما.

ولفظت الطفلة "جنة" أنفاسها أمس، بعد أن تعرضت للتعذيب على يد جدتها؛ مما أدى لإصابتها بكدمات وحروق متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وتوفيت بعد فترة من عدم الاستقرار في حالتها الصحية وإجراء بتر لساقها اليسرى منذ يومين، ونقلها إلى العناية المركزة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، طالبت عزة العشماوي، الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة؛ باعتبار الجريمة هي قتل عمد مع الخليج 365 الإصرار؛ وفقًا لحكم المادة 230.231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدامً.

وأكدت "العشماوي" في بيان، أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة.

وأشارت إلى أن المجلس يتخذ حاليًا جميع الإجراءات اللازمة لحماية "أماني" الأخت الكبرى للطفلة "جنة"؛ فضلًا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، وسيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة؛ للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر.

وشيّع الآلاف من أبناء الدقلهية، جثمان الطفلة "جنة"، مساء أمس، إلى مثواها الأخير، وخلال التشييع تصاعدت أصوات الغضب؛ مطالبة بإنزال أقصى العقوبة بحق المذنبين.