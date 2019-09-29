محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مسابقات النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة كشف السلوفاكي "ماتي توث" بطل العالم في المشي، عن أسباب انسحابه من سباق 50 كيلومترًا مشيًا في النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى في قطر.

وأعلن "توث" اليوم الأحد، أن انسحابه جاء بسبب درجات الحرارة العالية في الدوحة، والتي تجاوزت 31 درجة مئوية، بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 75%.

وقال "توث"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: "وعدت عائلتي بأن أعود سالمًا إلى الديار؛ لذا حافظت على وعدي وتوقفت خلال السباق".

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 11:31 AM Advertisements ضمن مسابقات النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة بطل العالم عن انسحابه من "بطولة قطر": وعدت عائلتي أن أعود سالمًا بطل العالم عن انسحابه من "بطولة قطر": وعدت عائلتي أن أعود سالمًا كشف السلوفاكي "ماتي توث" بطل العالم في المشي، عن أسباب انسحابه من سباق 50 كيلومترًا مشيًا في النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى في قطر.

وأعلن "توث" اليوم الأحد، أن انسحابه جاء بسبب درجات الحرارة العالية في الدوحة، والتي تجاوزت 31 درجة مئوية، بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 75%.

وقال "توث"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: "وعدت عائلتي بأن أعود سالمًا إلى الديار؛ لذا حافظت على وعدي وتوقفت خلال السباق". الكلمات المفتاحية

، بطل العالم عن انسحابه من "بطولة قطر": وعدت عائلتي أن أعود سالمًا ،

المصدر : الخليج 365