، اليمن.. "مسام" ينزع 6564 لغمًا خلال شهر سبتمبر ،

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أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، 752 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 27 منه 6564.
وتفصيلًا، قال القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 560 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.
وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع ذاته 182 لغمًا مضادًّا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد.
وذكر القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع ما نزعته الفِرَق منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 27 سبتمبر الجاري بلغ 91389، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
اليمن.. "مسام" ينزع 6564 لغمًا خلال شهر سبتمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-29
أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، 752 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 27 منه 6564.
وتفصيلًا، قال القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 560 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.
وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع ذاته 182 لغمًا مضادًّا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد.
وذكر القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع ما نزعته الفِرَق منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 27 سبتمبر الجاري بلغ 91389، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:58 AM
القصيبي: تعامَلنا الأسبوع الماضي مع 752 لغمًا وذخيرة
أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، 752 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 27 منه 6564.
وتفصيلًا، قال القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 560 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.
وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع ذاته 182 لغمًا مضادًّا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد.
وذكر القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع ما نزعته الفِرَق منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 27 سبتمبر الجاري بلغ 91389، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
، اليمن.. "مسام" ينزع 6564 لغمًا خلال شهر سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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