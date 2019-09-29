، "التحالف": "الحوثي" أطلق صاروخاً باليستياً من صنعاء فسقط في صعدة ،

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أعلنت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق، وسقط داخل محافظة (صعدة) صباح اليوم.
تفصيلاً؛ صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019م، صاروخا باليستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية التي تهدّد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 11:22 AM
المالكي: الميليشيا تواصل انتهاكها للقانون الدولي مهددة حياة مئات المدنيين
أعلنت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق، وسقط داخل محافظة (صعدة) صباح اليوم.
تفصيلاً؛ صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019م، صاروخا باليستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية التي تهدّد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
، "التحالف": "الحوثي" أطلق صاروخاً باليستياً من صنعاء فسقط في صعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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