هيئة الأرصاد السعودية تطلق تحذيرات بشأن هطول أمطار غزيرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم الأحد من توقعات هطول أمطار غزيرة على مدينة جازان مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة.

وتشير التوقعات إلى هذه الرياح ستؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جازان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.