شاهد: من هو عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لملك السعودية - ويكيبيديا

سادت حالة من الحزن العارم في الشارع السعودي بعد إعلان وفاة عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز أمس السبت في حادثة غامضة لم تكشف تفاصيلها حتى اللحظة ، فمنهم من يقول قتل برصاص صديقه وآخرون يقولون أنه توفى بشكل طبيعي.

ويعتبر عبد العزيز الفغم من أبرز الشخصيات المرافقة لزاماً للملك سلمان في السنوات السابقة حتى أثبت ولاءه فحاز على ترقية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 ، حيث من عائلة حازت على ثقة الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان والده مرافقاً شخصياً للملك لمدة وصلت 30 عاماً ، حيث تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة في الحرس الملكي.

وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية لتأمينه موكب الملك لسنوات وتحركاته، كما يتصدر عبد العزيز الفغم قائمة خبراء حراسة الشخصيات الهامة في الوقت الذي أظهرت فيه عدسات الكاميرات علاقته الوطيدة بالملك في العديد من المناسبات.

Advertisements

تأهل عبد العزيز الفغم لحراسة الملك من خلال تدريب الصاعقة ودورة صاعقة متقدمة ودورة أمن شخصيات وعديد من الدورات المختلفة، وحصل أيضاً على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.

وكان آخر ظهور لعبد العزيز الفغم قبل أيام من مقتله على كورنيش مدينة جدة حيث سجل له أحد المارين مقطعاً مصوراً أثناء ممارسته الرياضة وعلق عليه "كان الحارس الكبير آمنًا في بلاده ، آمنًا مثل بلاده."

وبحسب وسائل اعلام سعودية فإن عبد العزيز الفغم قتل على يد أحد أصدقائه في جلسة خاصة أمس السبت واشتباك قوات الأمن مع الجاني خارج المنزل، الأمر الذي أثار الشارع السعودي حول التشكيك في صحة الأنباء حيث تواردت الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل في ذلك الوقت، بحسب "CNN".