نظرة على حياة عبدالعزيز الفغم حارس خادم الحرمين

تصدر اسم عبدالعزيز الفغم، اليوم الأحد، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر وفاته بين المسؤولين والأمراء في السعودية.

في حين كشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة، أن الفغم قتل برصاص صديقه أثناء زيارة لمنزله في جدة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من اللقطات التي برز فيها الفغم إلى جانب العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن بعده الملك سلمان بن عبدالعزيز.

نستعرض لكم عدداً من اللقطات التي برز فيها الفغم إلى جانب الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، ومن بعده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.