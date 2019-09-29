السعودية تكشف رسمياً سبب مقتل عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبد العزيز

كشفت أجهزة الأمن السعودية اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019 السبب الحقيقي لمقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة ، حيث قال المتحدث الرسمي باسم جهاز الشرطة السعودية في مدينة مكة المكرمة بأنه وفي مساء يوم أمس السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وأضاف :" دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي:

1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

2 - استشهاد اللواء / عبد العزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.

3 - إصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل ، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

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وقال المتحدث باسم الشرطة السعودية ان الجهات الأمنية المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية

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يذكر ان صورة للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز نالت موجة إعجاب كبيرة، وتم تناقلها على نطاق كبير من قِبل الصحف العالمية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يظهر اللواء الفغم في الصورة وهو يقدم المساعدة للملك سلمان في ارتداء حذائه قبيل انطلاق قمة الرياض.