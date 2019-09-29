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حذفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مقطع فيديو نشرته مؤخراً للتوعية والتحذير من عمليات الاحتيال الإلكتروني، وذلك بعد ردود أفعال بعض المتابعين والمعلقين على الفيديو بوسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت اللجنة إنها نشرت الفيديو بهدف تبصير المجتمع بأساليب الاحتيال التي يلجأ إليها المحتالون بغرض الإيقاع بضحاياهم، لكنها فوجئت بالتفسيرات غير الدقيقة لمضمونه من قِبل المتابعين، والتي اعتبرتها بعيدة كل البعد عن مقصد الرسالة التوعوية للفيديو.
وأكدت اللجنة حرصها على خلو محتوى برامجها التوعوية من أي إساءة تمس اي طرف في المجتمع..، وارتأت حذف الفيديو تفادياً لأي لبس محتمل حوله بما يخالف المقصود من نشره.
كانت هذه تفاصيل خبر “البنوك السعودية” تحذف فيديو توعوياً حول الاحتيال الإلكتروني بعد ردود أفعال المغردين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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