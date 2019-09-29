توقف «تطبيق واتساب» عن العمل على هذه الأجهزة في 2020

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أعلن تطبيق WhatsApp عن توقف الدعم لأجهزة هواتف الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل Android 2.3.7 وأجهزة آيفون iPhone التي تعمل على نظام تشغيل iOS 7 اعتبارا من 1فبراير 2020م ، وذكر التطبيق عبر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به أنه سيوقف الدعم النهائي للهواتف الذكية التي تعمل على منصات Android و iOS . حيث أنه لا يخطط لتطوير هذه المنصات.

وقطع التطبيق بأن مستخدمي أنظمة التشغيل القديمة لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية .

كما أعلنت الشركة أن تطبيق الواتساب لن يكون متاحا في متجر مايكروسوفت ، و أوضح واتساب أن قراره بإنهاء دعم التطبيق المملوك لـ فيسبوك Facebook لهواتف أندرويد Android وهواتف آيفون iPhone لن يؤثر على العديد من المستخدمين، عدا الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد Android القديمة وأجهزة آيفون iPhone.

