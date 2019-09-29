︎ :
.
أعلن تطبيق WhatsApp عن توقف الدعم لأجهزة هواتف الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل Android 2.3.7 وأجهزة آيفون iPhone التي تعمل على نظام تشغيل iOS 7 اعتبارا من 1فبراير 2020م ، وذكر التطبيق عبر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به أنه سيوقف الدعم النهائي للهواتف الذكية التي تعمل على منصات Android و iOS . حيث أنه لا يخطط لتطوير هذه المنصات.
وقطع التطبيق بأن مستخدمي أنظمة التشغيل القديمة لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية .
كما أعلنت الشركة أن تطبيق الواتساب لن يكون متاحا في متجر مايكروسوفت ، و أوضح واتساب أن قراره بإنهاء دعم التطبيق المملوك لـ فيسبوك Facebook لهواتف أندرويد Android وهواتف آيفون iPhone لن يؤثر على العديد من المستخدمين، عدا الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد Android القديمة وأجهزة آيفون iPhone.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف «تطبيق واتساب» عن العمل على هذه الأجهزة في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.