لماذا أحجم فيسبوك عن إطلاق عملته ليبرا؟

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أعلن رئيس المنظمة التي شُكِّلت للإشراف على العملة المشفرة من فيسبوك “ليبرا” Libra تأجيل إطلاق العملة الرقمية لمعالجة المخاوف التنظيمية التي أُثيرت في جميع أنحاء العالم.
وكانت شركة “فيسبوك”- التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.4 مليار مستخدم شهري- قد أعلنت عن عملتها المشفرة قبل 3 أشهر، وقالت: إنها تعتزم إطلاقها في شهر يونيو 2020، وذلك بالشراكة مع أعضاء آخرين في “جمعية ليبرا” Libra Association التي أنشأتها لـ”فيسبوك” لإدارة المشروع.
ومع ذلك، فإن محاولة جعل العملات المشفرة سائدة قد قوبلت منذ ذلك الحين بالشكوك التنظيمية والسياسية على مستوى العالم، إذ تعهدت فرنسا وألمانيا بمنع “ليبرا” من العمل في أوروبا.
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