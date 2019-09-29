واتساب وفيسبوك يطلعان الشرطة البريطانية على مراسلات المستخدمين المشفرة

︎ :



.

نقلت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، عن أحد مصادرها القول: إن وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مثل واتساب وفيسبوك ستضطر إلى مشاركة رسائل المستخدمين المشفرة مع الشرطة البريطانية بمقتضى اتفاقية جديدة تم إبرامها بين البلدين.

ووفقًا للوكالة، من شأن الاتفاقية الجديدة، التي ينتظر التوقيع عليها الشهر المقبل، أن تجبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة معلومات لدعم تحقيقات بشأن أفراد يواجهون اتهامات جنائية خطيرة، بينها الإرهاب والتحرش الجنسي بالأطفال، بحسب المصدر.

Advertisements

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، حذرت في وقت سابق من أن خطة فيسبوك لتمكين المستخدمين من أن يبعثوا رسائل كاملة مشفرة، سيصب في صالح مجرمين.

ودعت الوزيرة وسائل التواصل الاجتماعي إلى تطوير أبواب خلفية لتمكين وكالات الاستخبارات من الدخول على منصات الرسائل.

ووفقًا لـ”بلومبرغ”، اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا على عدم إجراء تحقيقات بشأن مواطني البلدين في إطار الاتفاقية المزمعة، ولن تتمكن أمريكا، كذلك، من استخدام المعلومات التي تحصل عليها من شركات بريطانية في قضايا تصل عقوبتها إلى الإعدام.

