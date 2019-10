لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن 21 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية

︎ :



أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن توفر (21) وظيفة متنوعة (إدارية وتقنية وهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:

– ممثل مشتريات رئيسي (Sr Procurement Rep)

– أخصائي مشتريات (Procurement Specialist)

– أخصائي أمن معلومات (Information Security Specialist)

– محلل نظم تقنية معلومات (IT Systems Analyst)

– أخصائي علاقات عامة (Public Relation Specialist)

– أخصائي علاقات حكومية (Government Relation Specialist)

– أخصائي رئيسي موارد بشرية (Sr HR Generalist)

– مساعد تنفيذي موارد بشرية (Executive HR Assistant)

– أخصائي محاسبة (Accounting Specialist)

– محاسب رئيسي (Sr Accountant)

– مدير مالي (Financial Manager)

– سكرتير تنفيذي (Executive Secretary)

– مهندس تكاليف (Cost Engineer)

– مدير إدارة السلامة والأمن الصناعي (Safety & Industrial Security Director)

– مدير البيئة والصحة والسلامة (Environmental, Health & Safety Manager)

– مدير إدارة المرافق (Facilities Management Manager)

– مدير مالي (Financial Manager)

– مهندس كهربائي (Electrical Engineer)

– مدير إدارة التأجير وعلاقات العملاء (Lease Mgmt. & Customer Relations Director)

– أخصائي تطوير أعمال (Business Development Specialist)

ومدينة الملك سلمان للطاقة أو سبارك (Spark) مدينة صناعية حديثة قيد الإنشاء تقع على مساحة 50 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، وتتولى أرامكو السعودية إدارتها وتشغيلها لإقامة نظامًا بيئيًا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة وتشكيل مجتمع صناعي دولي، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأن توفّر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج ورفع السيرة الذاتية على الرابط.