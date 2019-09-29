وظيفة قيادية للجنسين بمجال المالية في المجلس النقدي الخليجي

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. أعلن المجلس النقدي الخليجي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة قيادية شاغرة (للرجال والنساء) لذوي الخبرة بمجال المالية، للعمل بالمجلس بالعاصمة الرياض، بمسمى (رئيس الإدارة المالية)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– رئيس الإدارة المالية (Head of Finance Department). Advertisements الشروط:

1- شهادة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذي صلة.

3- الإلمام بنظم إدارة النقد بالبنك.

4- خبرة عملية عالية في التخطيط المالي وإعداد التقارير والرقابة.

5- مهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس). موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 2019/12/27م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا





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