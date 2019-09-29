السعودية اليوم / مركز مراقبة السموم بالرياض يحصل على اعتماد CAP



الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

حصل مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP ، وذلك بعد اجتيازه التقييم لهذا الاعتماد.

ويعـد المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي يحصل على هذا النوع من الاعتماد، ويشمل مجال فحص المخدرات والطب الشرعي مع الفحوصات التأكيدية لها ويعكس هذا الاعتماد توفير المختبر لخدمات عالية الجودة وبأقل التكاليف.

يُذكر أن الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض College of American Pathologists ، تتكون من مجموعة كبيرة من العلماء المتخصصين في الخدمات الصحية وعلم الأمراض.

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10:45ت م

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