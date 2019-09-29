السعودية اليوم / " الأرصاد " : رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, عن رياح سطحية نشطه، وأمطار رعدية ، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة, ويشمل التنبيه محافظات الخرمة، والقنفذه، والليث، والمويه، وتربه، ورنيه، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم .

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .

// انتهى //

09:45ت م

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