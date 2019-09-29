شكرا لقرائتكم خبر عن من هو عبد العزيز الفغم حارس ملوك المملكة الشخصي الذي توفي اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلن اليوم في المملكة العربية السعودية عن وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، اللواء عبد العزيز الفغم.

وعلى الفور أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً بعنوان: #عبدالعزيز_الفغم، الذي تصدّر "الترند" في دقائق قليلة، بعد انتشار خبر وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ودوَّن خلاله المغرِّدون اعتزازهم بهذا البطل الذي نذر نفسه لخدمة "الملوك".

وكتب المغرِّدون الكثير من قصائد الرثاء على صور الفقيد ومن أبرزها "استاذنك بروح ياعالي الشان، ماودي اخليك بس غدروا في، عشت العمر خادم تحت ظل سلمان، واكبر شرف خدمتك واكبر فخر لي، هذا هو المكتوب وفراقنا حان، ودعتك الرحمن تامر على شي".

من هو الفغم؟

يذكر أن "الفغم"؛ كان يعمل ضابط الارتباط لموكب الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحارساً شخصياً مرافقاً له سنوات عدة، إلى أن وافته المنية الملك عبد الله يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 1436هـ، وظهر مجدداً حارساً شخصياً مرافقاً للملك سلمان بن عبدالعزيز، في أثناء استقباله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

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وظل "الفغم"؛ سنوات عدة حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وطالما ظهر بجانبه في كثير من لقاءاته وزياراته، ورسمت عدسة الكاميرات عمق العلاقة الأبوية الكبيرة بين الملك سلمان، وحارسه الشخصي، وأكّدت على عظيم الوفاء والمحبة والتقدير.

وأهم الدورات التي حصل عليها وأهّلته ليكون الحارس الأمين هي الصاعقة ودورة صاعقة متقدمة ودورة أمن شخصيات وعديد من الدورات المختلفة، وحصل أيضاً على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.

تخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكي ولقد عمل والد اللواء أيضا مرافقاً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً ولقد حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.

قتل في يوم الاحد 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 بمدينة جدة، في منزل صديقه فيصل السبتي في حي الشاطئ، والذي كان يزوره، وبحضور تركي السبتي، عندما كان في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) ودخل عليهم الجاني الذي يدعى ممدوح مشعل ال علي في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم. وأضاف بأن الجاني أطلق أعيرة نارية باتجاه اللواء الفغم بسبب خلاف شخصي قديم وأصاب تركي السبتي، وهو شقيق فيصل السبتي ثم حاول الجاني بعد ذلك الهروب وتبادل إطلاق النار مع الجهات الأمنية التي قتلته فوراً.