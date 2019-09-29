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تنبيه لأهالي نجران.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية
متابعات الخليج 365 - نجران
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.
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