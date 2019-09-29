شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد اللواء الفغم بإطلاق نار من صديقه وإصابة 5 رجال أمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت الموافق 1441/1/29 وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله-، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأضاف المتحدث: عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي:

1- مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

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2- استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.

3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي (سعودي الجنسية)، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل.

كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.