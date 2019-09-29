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تنفّذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية- العديد من البرامج التوعوية الشرعية للمعتمرين والزوار للمسجد الحرام، التي تُثري رحلتهم، وتعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال طرح 118 برنامجًا تنفذها 13 إدارة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ علي بن حامد النافعي، أن هذه البرامج تتنوع ما بين تقليدية وتقنية؛ سيتم الإعلان عنها وأماكن الاستفادة منها عبر الإدارات المعنية.
وعبّر "النافعي" عن شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه لبرامج إدارة التوجيه والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 10:00 AM
تنوعت ما بين تقليدية وتقنية تُثري رحلتهم وتعود عليهم بالنفع والفائدة
تنفّذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية- العديد من البرامج التوعوية الشرعية للمعتمرين والزوار للمسجد الحرام، التي تُثري رحلتهم، وتعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال طرح 118 برنامجًا تنفذها 13 إدارة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ علي بن حامد النافعي، أن هذه البرامج تتنوع ما بين تقليدية وتقنية؛ سيتم الإعلان عنها وأماكن الاستفادة منها عبر الإدارات المعنية.
وعبّر "النافعي" عن شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه لبرامج إدارة التوجيه والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن.
، "رئاسة الحرمين" تنفّذ 118 برنامجًا ومبادرة خلال موسم العمرة ،
المصدر : الخليج 365
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