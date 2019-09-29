محمد بن مسعود - الدمام - 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 09:52 AM

افتخارًا بحارس الملوك الذي عَمِل بتفانٍ لوطنه ومليكه

مليون تغريدة تنعي "الفغم".. شعر ومشاعر وانتماء

سجّل هشتاق (#عبدالعزيز_الفغم)، الذي أطلقه مغردون على "تويتر"، مليون تغريدة فاضت بالشعر ومشاعر الاعتزاز باللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وعبّر المغردون -خلال الوسم- عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بحارس الملوك الذي عَمِل بتفانٍ وإخلاص لوطنه ومليكه، كما انهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاق الذي تَصَدّر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.

وحَظِيت أبيات شعرية دوّنها الإعلامي مفرح الشقيقي خلال مشاركته في الهاشتاق عبر حسابه على "تويتر" بتداول كبير، قال فيها:

يبكيك شعب قد حرست ملوكه

وزرعت روحك حولهم أسوارا

ونقشت ذكرك في الشجاعة مثلما

نقش الزمان بأرضنا الأحرارا

ستظل -رغم الموت- فينا فارسًا

إن الحياة تخلّد الأبرارا

ودون معرف على "تويتر" يحمل اسم "سحر العتيبي"، مشاعر فخر وحزن بقولها: رغم ارتباطه بمهام الحماية الملكية وغموض شخصيته نظرًا لقلة ظهوره الإعلامي وابتعاده عن الحياة الاجتماعية العامة؛ لكن شعَر السعوديون لوفاته بحزن شديد؛ لأنه كان يمثل مشاعرهم تجاه الملك ولاءً وخدمةً وطاعةً، ويتفاخرون بمواقف كان فيها كالابن البار بأبيه، رحمك الله يا بطل.

وقدّم المغردون التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، في وفاة الحارس الشخصي للملك وذويه وكافة أسرة الفقيد.

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