، "وسام" طريح الفراش منذ 6 سنوات ووالده ينشد علاجه بالخارج ،

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ناشَدَ والد طفل مصاب بتشنجات في المخ وشلل رباعي، بنقله لمستشفى متخصص في الخارج؛ مؤكدًا أنه تَردد على 5 مستشفيات دون نتيجة ملموسة.
وقال محمد الزهراني والد الطفل وسام لـ"الخليج 365": منذ قرابة 6 سنوات ونحن نتردد بابني (وسام 8 سنوات) على مستشفيات قلوة العام، والملك فهد بالباحة، والولادة والأطفال بجدة، والأمير مشاري ببلجرشي، والآن في مستشفى الحرس الوطني بجدة، ولم نجد تحسنًا في حالته؛ مبينًا أن لديه مرضًا استقلابيًّا يُسمى الشحميات الدهنية العصبية NCL، ويعاني من تشنجات في المخ وضمور حادّ في المخيخ والغشاء الرمادي والمادة السائلة المنسقة مع الجسم والمخيخ؛ مما سَبّب له شللًا كاملًا في الأطراف الأربعة، وضَعفًا عامًّا في البصر والسمع والبلع، مع العلم أن الأدوية المستخدمة مثبّتة وليست علاجًا ناجحًا.
وناشد "الزهراني" بنقل ابنه لمستشفى متخصص بالخارج لإنهاء معاناته.
"وسام" طريح الفراش منذ 6 سنوات ووالده ينشد علاجه بالخارجعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-09-29
ناشَدَ والد طفل مصاب بتشنجات في المخ وشلل رباعي، بنقله لمستشفى متخصص في الخارج؛ مؤكدًا أنه تَردد على 5 مستشفيات دون نتيجة ملموسة.
وقال محمد الزهراني والد الطفل وسام لـ"الخليج 365": منذ قرابة 6 سنوات ونحن نتردد بابني (وسام 8 سنوات) على مستشفيات قلوة العام، والملك فهد بالباحة، والولادة والأطفال بجدة، والأمير مشاري ببلجرشي، والآن في مستشفى الحرس الوطني بجدة، ولم نجد تحسنًا في حالته؛ مبينًا أن لديه مرضًا استقلابيًّا يُسمى الشحميات الدهنية العصبية NCL، ويعاني من تشنجات في المخ وضمور حادّ في المخيخ والغشاء الرمادي والمادة السائلة المنسقة مع الجسم والمخيخ؛ مما سَبّب له شللًا كاملًا في الأطراف الأربعة، وضَعفًا عامًّا في البصر والسمع والبلع، مع العلم أن الأدوية المستخدمة مثبّتة وليست علاجًا ناجحًا.
وناشد "الزهراني" بنقل ابنه لمستشفى متخصص بالخارج لإنهاء معاناته.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
09:26 AM
بعمر الـ8 سنوات ومصاب بتشنجات في المخ وشلل رباعي
ناشَدَ والد طفل مصاب بتشنجات في المخ وشلل رباعي، بنقله لمستشفى متخصص في الخارج؛ مؤكدًا أنه تَردد على 5 مستشفيات دون نتيجة ملموسة.
وقال محمد الزهراني والد الطفل وسام لـ"الخليج 365": منذ قرابة 6 سنوات ونحن نتردد بابني (وسام 8 سنوات) على مستشفيات قلوة العام، والملك فهد بالباحة، والولادة والأطفال بجدة، والأمير مشاري ببلجرشي، والآن في مستشفى الحرس الوطني بجدة، ولم نجد تحسنًا في حالته؛ مبينًا أن لديه مرضًا استقلابيًّا يُسمى الشحميات الدهنية العصبية NCL، ويعاني من تشنجات في المخ وضمور حادّ في المخيخ والغشاء الرمادي والمادة السائلة المنسقة مع الجسم والمخيخ؛ مما سَبّب له شللًا كاملًا في الأطراف الأربعة، وضَعفًا عامًّا في البصر والسمع والبلع، مع العلم أن الأدوية المستخدمة مثبّتة وليست علاجًا ناجحًا.
وناشد "الزهراني" بنقل ابنه لمستشفى متخصص بالخارج لإنهاء معاناته.
، "وسام" طريح الفراش منذ 6 سنوات ووالده ينشد علاجه بالخارج ،
المصدر : الخليج 365
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