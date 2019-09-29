نظام المرور الجديد بالمملكة السعودية .. مواد القانون المرور “دخلت حيز التنفيذ” كافة...

يبدأ المرور في المملكة العربية السعودية تطبيق التعديلات الجديدة من قانون المرور اليوم، كما تبدأ تطبيق الغرامات الجديدة وفق الجداول الجديدة لتحصيل قيمة المخالفات، فقد تم اليوم الإعلان من قبل المرور السعودي أنه تم البدء اعتبارًا من اليوم 27 نوفمبر الماضي 2018 التطبيق الكامل للغرامات الواردة في الجداول الخاصة بالمخالفات المرورية،والتي نصت عليها المادة رقم 68 من نظام المرور، وأشار مصدر مسئول إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت سابقاً في شهر سبتمبر 2018 الماضي، نشرت جميع التفاصيل الخاصة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموافقة على تعديل نظام المرور بالمملكة، ومن خلال هذا التقرير الشامل نوجز جميع التفاصيل الخاصة بالتعديلات الجديدة لنظام المرور بالمملكة السعودية.

التعديلات الجديدة بنظام المرور بالمملكة السعودية

تم تعديل كلا من المادة الأولى بنظام المرور بالمملكة، وكذلك تعديل كلا من المادة الثانية والسابعة، والثامنة، والسادسة عشر، والسابعة عشر، والعشرون، والحادية والعشرون، والسادسة والثلاثون، والثامنة والثلاثون، والحادية والأربعون، والسابعة والأربعون، والمادة الخمسون، والمادة الخمسون مكرر، والمادة الحادية والستون، والمادية الثانية والستون، والمادة الثالثة والستون، والمادة الرابعة والستون، والمادة الخامسة والستون، والمادة الثامنة والستون، والمادة الثانية والسبعون، والمادة الثالثة والسبعون، والمادة الرابعة والسبعون، المادة الخامسة والسبعون، المادة السابعة والسبعون، المادة التاسعة والسبعون، عن باقي مواد نظام المرور بهي كما هي بدون أي تغير.

المادة الأولى:

‏‫ جدول مخالفات المرور

المادة السابعة حتى المادة السادسة عشر

المادة السابعة حتى السادسة والثلاثون

المادة الثامنة والثلاثون:

المادة السابعة والأربعون:

المادة الحادية والستون:

المادة الثالثة والستون:

المادة الثامنة والستون:

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المادة الثانية والسبعون:

جداول مخالفات المرور

المادة الرابعة والسبعون:

المادة التاسعة والسبعون:

جدول المخالفات رقم 1

جدول المخالفات رقم 2

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 3

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 4

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 5

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 6

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 7

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نظام المرور الجديد بالمملكة السعودية .. التعديلات الجديدة لمواد القانون التي دخلت حيز التنفيذ على قانون المرور، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير كل ما يستجد بخصوص نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية