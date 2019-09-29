السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفذ أكثر من 118 برنامجًا ومبادرة خلال موسم العمرة



مكة المكرمة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية العديد من البرامج التوعوية الشرعية للمعتمرين والزوار للمسجد الحرام التي تثري رحلتهم وتعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال طرح 118برنامجًا تنفذها 13 إدارة .

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ علي بن حامد النافعي، أن هذه البرامج تتنوع ما بين تقليدية وتقنية سيتم الإعلان عنها وأماكن الاستفادة منها عبر الإدارات المعنية.

وعبر النافعي عن شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه لبرامج إدارة التوجيه والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن .

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09:34ت م

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