السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق الأسبوع المكثف لبرنامج "رفق"



نجران 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم، فعاليات الأسبوع المكثف لبرنامج "رفق" التي تستمر لمدة أسبوع بهدف الحد من مشكلة العنف في المدارس .

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن الفعاليات تتضمن عدداً من الندوات، والمحاضرات، والزيارات، والإذاعة المدرسية، والمطويات، إلى جانب تزويد الطلاب والمجتمع المدرسي بالعديد من الأساليب الوقائية على جميع المستويات المدرسية والأسرية والطلابية التي تسهم في منع حدوث العنف وأهم البدائل التربوية, بالإضافة إلى توضيح الطرق الوقائية والعلاجية التي تسهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة.

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