السعودية اليوم / مقتل 36 شخصا جراء حادث سير شرقي الصين



بكين 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

لقي 36 شخصًا مصرعهم عندما اصطدمت حافلة بشاحنة في إقليم جيانجسو شرقي الصين ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم .

وجاء في بيان مكتب الشرطة المحلية أن الحافلة التي كانت تقل 69 شخصًا اصطدمت بالحاجز الأوسط على طريق تشانجشين السريع جي 25 قبل أن تصطدم بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص في الطريق المقابل يوم أمس السبت.

وقالت الشرطة إن 36 شخصا قتلوا وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة ، مشيرة إلى أنه لايزال التحقيق مستمراً.

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