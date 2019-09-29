السعودية | السعوديون ينعون فقيدهم عبدالعزيز الفغم بالشعر والدعاء

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض تصدر هاشتاق #وفاة_عبدالعزيز_الفغم صفحات تويتر ونعى السعوديين الفقيد بألم وحسرة، مستذكرين مأثره، وراجين أن يتقبله الله بالرحمة والمغفرة. وذكرت أحدى المغردات أن الأبطال يموتون غدرا، في حين غرد عددا من الناشطين بأبيات: الطعنة اللي بالظهر جرحها غير ياكبر طعنتنا بسكين غدرك منت الفقيد اللي تعزّا به مطير كل الوطن يبكيك من كبر قدرك وكتب آخر ، “”العظماء يعملون بصمت ويرحلون بضجيج” – رحمك الله أيها الآمين. وغرد الشاعر مفرح الشقيقي قائلا: يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه وزرعْتَ روحك حولهم أسوارَا ونقشتَ ذكركَ في الشجاعة مثلما نقش الزمانُ بأرضنا الأحرارَا ستظلُّ – رغم الموتِ – فينا فارساً Advertisements إنَّ الحياةَ تُخلِّد الأبرَارَ وكتب الشاعر سلطان بن بتلاء: هالصباح اللي ماغرّد به الطير ؟ يفزع وطن ويفزّ من حلو نومه مانعترض يالله بحكم المقادير مادام ماللآدمي .. غير يومه هذا ماهو فقيد علوى ولامطير هذا فقيد الدار .. شعب وحكومه ! وغردت فاطمة عبدالله بهذه الأبيات.. انشهد انه فارق الصف رجال شطرٍ على موت الشجاع يترّدد وانشهد ان الفغم فخرٍ للأجيال رجل المواقف والاصيل المردّد.

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