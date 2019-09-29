السفير الدخيل عن عبدالعزيز الفغم : عاش بطلاً ومات شهماً

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل؛ وفاة اللواء الركن عبدالعزيز الفغم الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد.

وقال الدخيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “عاش عبدالعزيز الفغم بطلاً، شجاعاً، وطنياً، محباً لبلاده وملوكه، محبوباً منهم، ابناً باراً بقيادته.. ومات شهماً، لذلك فجعت السعودية كلها برحيله، وحزن الكل عليه”.

وأضاف الدخيل” رحمه الله رحمة واسعة، وجبر كسر أهله ومحبيه.. نعزي القيادة برحيل ابن مخلص ونعزي أهله وأحبته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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الجدير بالذكر أن الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل الفقيد حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ثم عمل الفقيد حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وحصل اللواء الركن “الفغم” -رحمه الله- على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.