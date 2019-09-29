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شكرا لقرائتكم اللواء عبدالعزيز الفغم .. حرس ملوكنا فسكن قلوبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اللواء عبدالعزيز الفغم .. حرس ملوكنا فسكن قلوبنا
اسم سيبقى في ذاكرة السعوديين للأبد
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعى السعوديون اللواء عبدالعزيز الفغم، كما تداولوا العديد من الصور له مع الملك عبدالله، رحمه الله، والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وقال وزير الصحة توفيق الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله بالعزاء في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم “.
وأضاف الربيعة: “اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة وأكرم نزله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.
وختم وزير الصحة معبراً عن حزنه على رحيل اللواء الفغم بقوله: “حرس ملوكنا فسكن قلوبنا”.
وأعلن ابن أخ اللواء الفغم، بداح بن طلال الفغم، أن الصلاة على المغفور له بإذن الله في الحرم المكي اليوم الأحد بعد صلاة العشاء.
بينما قال د نواف الفغم: إن العزاء سيكون بحول الله يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصراً في منزل الوالد الشيخ بداح عبدالله الفغم، قرطبة، الرياض 13247.
وقال منصور الرقيبة: “لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارفعه عندك وتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الرحمين”.
وغرد عبدالله بن سلطان بن ناصر ناعياً اللواء عبدالعزيز الفغم قائلاً: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة.. لا خوف عليك يا عبدالعزيز الفغم إن شاء الله فهو رجل أدى مهامه بكل إخلاص وأمانة لم يكن ضابط أو حارس الملك فقط بل كان ابناً باراً لملِكَين.. عرفناه عن قرب وعرفنا دماثة أخلاقه وحسن تعامله وتأديته لعمله بكل تفانٍ.. “.
ونعى الإعلامي والشاعر عبدالله بن زنان الفقيد بأبيات من الشعر قال فيها:
لا صباح ولا عبير ولا طعم
انكسر فينا كثير من الكثير
الغدر مايضرب إلا هالقمم
والخيانة مالها باب وضمير
الرجال أفعال والفعل انرسم
في خطاويك الخبيره ياخبير
من نعزي فيك والله قد قسم
قادتك والا الشعب ولا مطير
يالفغم مامت عايش يالفغم
لين نفنى وأنت عايش ياكبير
ونعاه بندر العلي بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الحارس الأمين، والابن البار، في ذمة الله.. فاجعة تدمي القلوب، اسم سيبقى في ذاكرة السعوديين للأبد”.
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