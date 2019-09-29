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شاهد بالفيديو.. آخر ظهور للواء عبدالعزيز الفغم قبل وفاته
الصلاة عليه بعد العشاء بالحرم المكي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو اللواء الركن عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي وافته المنية اليوم، ويبدو أنه تم التقاط المقطع قبل وفاته بأيام .
ويظهر في المقطع، الذي التقطه أحد المارة، اللواء الفغم يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة؛ وذلك قبل وفاته.
وعبر وسم “عبدالعزيز الفغم” الذي تصدر الترند في المملكة والعالم العربي نعى المواطنون وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة؛ مُشيدين بما قدّمه للوطن من خدمات جليلة.
وأعلنت عائلة اللواء، أن الصلاة ستُقام عليه في الحرم المكي اليوم عقب صلاة العشاء؛ فيما تستقبل المعزين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.
وقال د نواف الفغم ابن أخ اللواء الفغم، رحمه الله، “العزاء سيكون بحول الله يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصراً في منزل الوالد الشيخ بداح عبدالله الفغم، قرطبة، الرياض 13247”.
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