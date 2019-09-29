تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

جدة - عمرو شويل نجران- الخليج 365:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار ، ويدمة ، وشرورة ، وخباش ، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.