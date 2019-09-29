شكرا لقرائتكم خبر عن منح الأميرة عبير بنت عبدالله «الجائزة الأوروبية لأخلاقيات العمل» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)حصدت السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أخيراً، على «الجائزة الأوروبية في مجال أخلاقيات العمل»، لجهودها في المسؤولية الاجتماعية وارتباط ذلك بأخلاقيات العمل، إذ جرى تكريمها خلال فعاليات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في الرباط الخميس الماضي.
وجاءت حفلة التكريم برعاية رئيس حكومة المملكة المغربية دولة الدكتور سعد الدين العثماني، وبحضور وزير الشؤون العامة والحكامة بالمملكة المغربية الوزير لحسن الدوادي، إضافة إلى نخبة من الوزراء والشخصيات البارزة من دولة عدة.
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