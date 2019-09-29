محطات من حياة الفغم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل انتقل إلى رحمة الله الحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم المطيري في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد غدرا.

و سيصلى عليه اليوم الأحد بعد صلاة العشاء في الحرم المكي والعزاء يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرا في منزل والده الشيخ بداح بن عبدالله الفغم في الرياض.

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