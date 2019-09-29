محطات من حياة الفغم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل انتقل إلى رحمة الله الحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم المطيري في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد غدرا.
و سيصلى عليه اليوم الأحد بعد صلاة العشاء في الحرم المكي والعزاء يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرا في منزل والده الشيخ بداح بن عبدالله الفغم في الرياض.
محطات من حياة الفقيد:
- تخرج من الكلية العسكرية للملك خالد
- جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص
- نقل للخدمة فى الحرس الملكى.
- عمل كضابط إرتباط فى مواكب الملك عبدالله بن عبدالعزيز
- رافق الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل وفاته لمدة وصلت إلى عشر سنوات
- حصل على إحدى الدورات فى فنون الصاعقة، والتى استطاع بها أن يكون مؤهلا لحراسة أهم الشخصيات فى البلاد حراسة شخصية.
- حارس شخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز
- حصل على ترقية استثنائية من عقيد إلى لواء
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