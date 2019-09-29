محمد بن مسعود - الدمام - السلطات الصحية الأمريكية كانت قد أعلنت ارتفاع وفياتها إلى 12 حالة أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن السجائر الإلكترونية تشكّل تحديًّا صحيًّا كبيرًا، وسوف يتم بذل كل الجهود؛ للحد من استخدامها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": السجائر الإلكترونية تحدٍّ صحي كبير، وسوف نبذل جهدنا للحد من استخدامها وخطورتها.

وكانت السلطات الصحية الأمريكية، قد أعلنت ارتفاع عدد وفيات أمراض الرئة؛ بسبب تدخين السيجارة الإلكترونية إلى 12 وفاة وأكثر من 800 حالة إصابة مثبتة أو محتملة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 08:47 AM السلطات الصحية الأمريكية كانت قد أعلنت ارتفاع وفياتها إلى 12 حالة Advertisements الربيعة: السجائر الإلكترونية تشكّل تحديًا صحيًّا كبيرًا وسنحدّ من استخدامها الربيعة: السجائر الإلكترونية تشكّل تحديًا صحيًّا كبيرًا وسنحدّ من استخدامها أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن السجائر الإلكترونية تشكّل تحديًّا صحيًّا كبيرًا، وسوف يتم بذل كل الجهود؛ للحد من استخدامها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": السجائر الإلكترونية تحدٍّ صحي كبير، وسوف نبذل جهدنا للحد من استخدامها وخطورتها.

وكانت السلطات الصحية الأمريكية، قد أعلنت ارتفاع عدد وفيات أمراض الرئة؛ بسبب تدخين السيجارة الإلكترونية إلى 12 وفاة وأكثر من 800 حالة إصابة مثبتة أو محتملة. الكلمات المفتاحية

، الربيعة: السجائر الإلكترونية تشكّل تحديًا صحيًّا كبيرًا وسنحدّ من استخدامها ،

المصدر : الخليج 365

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