، "المسند" عن الحالة المطرية: ستتواصل على جازان وعسير والباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تمتد في الجنوب الغربي لبضعة أيام وتؤثر في غرب نجران

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية التي تشهدها مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: الحالة المطرية النشطة مستمرة اليوم، ويُتوقع أن يبلغ نطاق تأثيرها أجزاءً من مناطق #جازان #عسير #الباحة و#مكة المكرّمة، وقد تمتد إلى غرب #نجران.

وأضاف: يُتوقع أن تمتد الحالة المطرية في الجنوب الغربي لبضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقة مكة المكرّمة وجنوب منطقة #المدينة المنوّرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.