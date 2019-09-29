محمد بن مسعود - الدمام - بكلفة بلغت 30 مليون يورو .. استغرق البناء 7 سنوات اُفتتح بالعاصمة السنغالية دكار، مسجد "مسالك الجنان" الذي يعد أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بكلفة بلغت 30 مليون يورو. حضر حفل الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال؛ والرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، وعلماء دين، ومسؤولون، ومئات الآلاف من المواطنين. الجدير بالذكر أن بناء المسجد استغرق نحو سبع سنوات، حيث بُني على مساحة 6 هكتارات، ويتسع لـ 10 آلاف مصلٍ في القسم الداخلي، و20 ألفاً في الساحة الخارجية.

افتتاح أكبر مسجد في غرب إفريقيا بالسنغال وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-29 اُفتتح بالعاصمة السنغالية دكار، مسجد "مسالك الجنان" الذي يعد أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بكلفة بلغت 30 مليون يورو. حضر حفل الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال؛ والرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، وعلماء دين، ومسؤولون، ومئات الآلاف من المواطنين. الجدير بالذكر أن بناء المسجد استغرق نحو سبع سنوات، حيث بُني على مساحة 6 هكتارات، ويتسع لـ 10 آلاف مصلٍ في القسم الداخلي، و20 ألفاً في الساحة الخارجية. Advertisements 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 08:33 AM بكلفة بلغت 30 مليون يورو .. استغرق البناء 7 سنوات بكلفة بلغت 30 مليون يورو .. استغرق البناء 7 سنوات اُفتتح بالعاصمة السنغالية دكار، مسجد "مسالك الجنان" الذي يعد أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بكلفة بلغت 30 مليون يورو. حضر حفل الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال؛ والرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، وعلماء دين، ومسؤولون، ومئات الآلاف من المواطنين. الجدير بالذكر أن بناء المسجد استغرق نحو سبع سنوات، حيث بُني على مساحة 6 هكتارات، ويتسع لـ 10 آلاف مصلٍ في القسم الداخلي، و20 ألفاً في الساحة الخارجية.

، افتتاح أكبر مسجد في غرب إفريقيا بالسنغال ،

المصدر : الخليج 365

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