محمد بن مسعود - الدمام - فجعت السعودية كلها برحيله وحزن الكل عليه نعى سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل؛ على حسابه في "تويتر"، اللواء الركن عبدالعزيز الفغم؛ الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال "عاش #عبدالعزيز_الفغم بطلاً، شجاعاً، وطنياً، محباً لبلاده وملوكه، محبوباً منهم، ابناً باراً بقيادته.. ومات شهماً، لذلك فجعت #السعودية كلها برحيله، وحزن الكل عليه، رحمه الله رحمة واسعة، وجبر كسر أهله ومحبيه.. نعزي القيادة برحيل ابن مخلص ونعزي أهله وأحبته. إنا لله وإنا إليه راجعون". 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 08:28 AM فجعت السعودية كلها برحيله وحزن الكل عليه Advertisements "تركي الدخيل": "الفغم" عاش بطلاً شجاعاً وطنياً محباً لبلاده وملوكه باراً بقيادته .. ومات شهماً "تركي الدخيل": "الفغم" عاش بطلاً شجاعاً وطنياً محباً لبلاده وملوكه باراً بقيادته .. ومات شهماً نعى سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل؛ على حسابه في "تويتر"، اللواء الركن عبدالعزيز الفغم؛ الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال "عاش #عبدالعزيز_الفغم بطلاً، شجاعاً، وطنياً، محباً لبلاده وملوكه، محبوباً منهم، ابناً باراً بقيادته.. ومات شهماً، لذلك فجعت #السعودية كلها برحيله، وحزن الكل عليه، رحمه الله رحمة واسعة، وجبر كسر أهله ومحبيه.. نعزي القيادة برحيل ابن مخلص ونعزي أهله وأحبته. إنا لله وإنا إليه راجعون". الكلمات المفتاحية ، "تركي الدخيل": "الفغم" عاش بطلاً شجاعاً وطنياً محباً لبلاده وملوكه باراً بقيادته .. ومات شهماً ،

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