الشروط الجديدة بنك التسليف 1441 كافة التفاصيل من الموقع الرسمي

الشروط الجديدة بنك التسليف 1441، أمر يهم قطاع كبير من المواطنين من المملكة العربية السعودية، كونه أحد أهم القروض الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية السعودي، ويمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، ومع البحث عن الشروط الجديدة لبنك التسليف 1441 ومتطلبات التقديم، نوفرها في التقرير التالي بسهولة ويسر أمام الجميع من الفئات المستهدفة من الرجال (موظف شركة حكومية، موظف قطاع خاص، متقاعد حكومي، متقاعد تأمينات، متسبب أو طالب) ومن النساء (موظفة حكومية، موظفة شركة حكومية، موظفة قطاع خاص، متقاعدة حكومي، متقاعدة تأمينات، ربة منزل)

الشروط الجديدة بنك التسليف 1441

لمعرفة كافة تفاصيل عن الشروط الجديدة بنك التسليف 1441، يمكنك زيارة رابط بنك التنمية الاجتماعية السعودي. قرض بنك التسليف.. تعرف على شروطه، وهي كالآتي:

أن يكون سعودي الجنسية ألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر أن يكون منتظماً في تسديد مبالغ التمويل السابقة من البنك تقديم المستندات والوثائق المطلوبة تقديم الضمانات المطلوبة. أن لا يتجاوز دخل الشخص الشهري (10,000) عشرة آلاف ريال أو دخله السنوي (120,000) ألف ريال الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ستون ألف ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد. تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة التمويل. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للتمويل أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال. يجب على العميل تسديد مبلغ التمويل المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة. يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف مبلغ التمويل. يكون تسديد مبلغ التمويل عن طريق الوسائل التي يحددها البنك.

شروط قرض تمويل الزواج

أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.

تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخ اصداره أكثر من سنتين.

شروط تمويل الأسرة