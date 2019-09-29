ابن حميدان التركي يكشف آخر مستجدات قضية والده المعتقل في أمريكا

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أكد تركي، نجل المواطن حميدان التركي المعتقل في أمريكا، أن فريق الدفاع عن والده رفع قضية لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، وطلب في مرافعة أخرى تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط، لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.

وقال ابن حميدان التركي: ضمن المحاولات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع عن والدي حميدان التركي، تم رفع القضية للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، كما تم طلب في مرافعة أخرى تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.

وتابع: الأسبوع الماضي صدر قرار المحكمة العليا برفض طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى، بعد عرضه على 6 قضاة وتصويت 3 بالقبول و3 بالرفض، وفي هذه الحالة تم تثبيت قرار محكمة الاستئناف بالرفض.

