تفاصيل مقتل #عبدالعزيز_الفغم حارس الملك سلمان بأعيرة نارية …. القصة كاملة

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. هذا ما حدث للواء الفغم و التفاصيل التي سبقت مقتله مساء السبت الموافق ١٤٤١/١/٢٩هــ كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه فيصل السبتي في منزله في حي الشاطئ في جدة، فدخل عليهما لزيارة السبتي صديق لهما يدعى ممدوح مشعل ال علي ، وتطور النقاش بين الفغم وممدوح فخرج الجاني الى سيارته وعادحاملا سلاحه وأطلق النار على الفغم ، مما أدى إلى مقتله، كما اصاب شقيق صاحب المنزل (تركي السبتي) الذي كان يتواجد معه في المجلس وكذلك عامل من الجنسية الفلبينية يعمل في المنزل.

وبحسب تفاصيل القصة، فإن الجاني كان على خلافٍ شخصي ومادي قديم مع اللواء الفغم رحمه الله،وعندما وجده في منزل السبتي وتطور النقاش قرر إطلاق النار عليه.

وحاول الجاني التحصن بالمنزل عند حضور الجهات الأمنية وبادر بإطلاق النار تجاههم للفرار من المكان بالقوةما استدعى الجهات الأمنية الرد عليه فأردوه قتيلًا ، واصيب ثلاثة من رجال الامن. صور لحظة مداهمة الجهات الأمنية لمنزل الحادثة





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