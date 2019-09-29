بالصور.. جامعة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة «الإعلام والعلاقات العامة في خدمة الوطن»

نظمت كلية الاتصال والإعلام، ممثلة في قسم العلاقات العامة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة؛ ندوة تحت عنوان «الإعلام والعلاقات العامة في خدمة الوطن» تزامنًا مع احتفالات الجامعة باليوم الوطني الـ89؛ وذلك يوم الخميس الماضي، في قاعة الندوات بمقر الكلية.

وشارك في الندوة التي أدارها رئيس قسم الاتصال المرئي والمسموع الدكتور علي القرني، ومشاركة كل من الدكتور حسين النجار أستاذ الإذاعة والدكتور أحمد اليوسف، ورئيس قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال والإعلام الدكتور بندر الجعيد، ونائب المشرف العام على المركز الإعلامي الدكتور محمد مساوى.

وعبَّر المشاركون عن سعادتهم وفخرهم بالمناسبة الغالية للمملكة التي تتمثل في اليوم الوطني الـ89 وما شهدته البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز من تطور ونماء حتى العهد الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بما فيها مجال الإعلام وتحولاته وتأثيراته ومساهمته في تنمية للبلاد.

وقدَّم المشاركون خلاصة تجاربهم وأوراق العمل خلال الندوة التي استهلت بمحور نشأة الإذاعة والتلفزيون في المملكة، وتحدث فيها الدكتور حسين النجار عن النقلة الكبيرة في تاريخ الإعلام السعودي والإذاعة، في حين تطرق الدكتور أحمد اليوسف في محور البُعد التنموي إلى الصحافة السعودية، وناقش الدكتور بندر الجعيد النظرة التاريخية والدور الوطني للعلاقات العامة وتطورها من خمسينيات القرن الماضي، فيما عرَّج الدكتور محمد مساوى على الأدوار المتعلقة بالتواصل الحكومي وتأثيره في الإعلام الجديد.

وفي ختام الندوة، كرم عميد الكلية الدكتور شارع بن مزيد البقمي المشاركين، واحتفى بالطالب فهد الفتني نظير حصوله على المركز الأول في مسابقة أفضل تغريدة في حب الوطن على مستوى الجامعة، الذي سبق أن كرمه معالي مدير الجامعة أ. د عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.