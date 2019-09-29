«صحة المدينة المنورة» توضح الطريقة المثلى لتفريش الأسنان

بينت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان بالفرشاة والمعجون؛ وذلك بوضع الفرشاة على الأسنان بزاوية 45 درجة بحيث تلامس شعيراتها طرف اللثة والأسنان.

وتابعت «صحة المدينة المنورة»، عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تفريش كل ثلاث أسنان معًا بشكل دائري ذهابًا وإيابًا، من جهة اللثة إلى نهاية السن».

وواصلت: «تنظيف الأسنان الخلفية بوضع الفرشاة بزاوية 45 درجة ذهابًا وإيابًا وبحركة دائرية على جميع الأسطح الداخلية، والحرص على تنظيف جميع أسطح الأسنان».

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وأوصت بضرورة الحرص على تفريش الأسنان مرتين يوميًّا، ولمدة دقيقتين في كل مرة، والحرص عند اختيار فرشاة الأسنان على أن تكون الشعيرات ناعمة؛ ما يسمح بمرورها على جميع الأسنان بسهولة.

ونصحت بتغيير الفرشاة كل ثلاثة أو أربعة شهور أو أقل من ذلك حال ملاحظة تلف الشعيرات.

وعند اختيار معجون الأسنان، يجب أن تتوافر به مادة الفلوريد، ومضاد لحساسية الأسنان.