سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تأكيد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أن مهمة المجلس في المرحلة الانتقالية تتمثل في وضع القواعد والأسس للدولة المدنية، وفي مقدمتها إنجاز الدستور والاستفتاء حوله، وإجراء الانتخابات العامة.

وأشارت إلى لقاء نائب المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق مع وزيرة الداخلية الإيطالي لوتشيانا لامورجيزي، التي أبدت رغبتها في زيارة العاصمة طرابلس لزيادة حجم التعاون الأمني بين البلدين، وتناول اللقاء التعاون بين البلدين وملف الهجرة غير الشرعية.

ونوهت إلى بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عقب اجتماع وزاري إفريقي بنيويورك، مشددا على ضرورة أن يكون له دور أكبر في حل الأزمة الليبية، داعيًا إلى ضرورة تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.

ونقلت دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى إنجاح الجهود الدولية المبذولة لإعادة إحياء المسار السياسي والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على اجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، مبينة أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في ليبيا وأهمية إحداث إصلاح اقتصادي.

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