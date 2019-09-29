رابط تقديم وظائف القوات المسلحة العسكرية للنساء 1441 عبر بوابة القبول الموحد والشروط

وزارة الدفاع السعودية تستعد لإطلاق وظائف القوات المسلحة العسكرية للنساء 1441، وينتظرها الجموع الغفيرة من الشعب السعودي، وخاصةً الفتيات الراغبات التقديم على هذه الوظائف، والجميع يرغب التعرف على الوظائف التي ستكون متاحة، وأيضًا رابط التقديم وموعد التسجيل تحديداً، ويُذكر أن الوزارة قد أفصحت أن التقديم على هذه الوظائف العسكرية للنساء سيكون إلكترونياً عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد التابعة إلى وزارة الدفاع السعودية.

وظائف القوات المسلحة العسكرية للنساء 1441

وظائف القوات المسلحة العسكرية النسائية متاحة للفتيات الحاصلات على الشهادة الثانوية، وما يعادلها أيضاً، وهذه الوظائف ستكون عبارة عن رتب معينة، مثل رتبة جندي أول، عريف، رقيب، وكيل رقيب، وسيتم تقسيم المقبولين على كافة المؤسسات الخاصة بوزارة الدفاع وفقاً لاحتياج الوزارة، وهناك الكثير من الجهات الخاصة بوزارة الدفاع وهي:

وظائف القوات البرية الملكية السعودية.

وظائف القوات الجوية الملكية السعودية.

وظائف القوات البحرية الملكية السعودية.

وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وظائف الصواريخ الاستراتيجية.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

رابط بوابة القبول الموحد للتسجيل في وظائف القوات المسلحة

قد أعلنت إدارة القبول والتجنيد بالقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، عن نيتها لفتح التقديم على الوظائف العسكرية النسائية 1441، وسيتم التقديم عليها من خلال رابط بوابة القبول الموحد، ولكنها حتى الوقت الحالي لم تعلن عن موعد بدء وانتهاء التسجيل، وجميع الراغبين من النساء ينتظرون بياناً من وزارة الدفاع يوضح توقيت التسجيل وأيضاً الأوراق اللازم توافرها.

شروط وظائف الدفاع النسائية العسكرية 1441