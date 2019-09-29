، وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين ،

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توفي مساء أمس السبت اللواء الركن عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والصلاة عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام .
ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه و مشاهير ومسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر ، حيث جرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة.
"بدر العساكر" مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر : "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك ،وإنا لله وإنا إليه راجعون".
يشار الى ان الفقيد كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.
وعمل الفقيد حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمة الله-، ثم عمل الفقيد حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وحصل اللواء الركن "الفغم" -رحمة الله- على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 05:39 AM
الصلاة عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام
توفي مساء أمس السبت اللواء الركن عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والصلاة عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام .
ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه و مشاهير ومسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر ، حيث جرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة.
"بدر العساكر" مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر : "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك ،وإنا لله وإنا إليه راجعون".
يشار الى ان الفقيد كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.
وعمل الفقيد حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمة الله-، ثم عمل الفقيد حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وحصل اللواء الركن "الفغم" -رحمة الله- على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.
، وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين ،
المصدر : الخليج 365
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