رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1441 لأمن وحماية المرافق البحرية وموعد التسجيل والانتهاء

قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان بشكل رسمي عن فتح باب القبول في وظائف حرس الحدود 1441 الخاصة بأمن وحماية المرافق البحرية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وقامت وزارة الداخلية بتوجيه دعوة عامة لكل من ينطبق عليهم الشروط وراغبي هذه الوظائف بالإطلاع على إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي الخاصة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وذلك من أجل التعرف على الشروط والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف وموعد التقديم على الوظائف الشاغرة عبر بوابة أبشر للتوظيف.

وظائف حرس الحدود 1441

إعلان الوظائف الخالية لحرس الحدود يضم كافة التفاصيل الهامة الضرورية للتقديم على هذه الوظائف، كما نوه الإعلان تنويهاً هاماً، وهو تعيين المقبولين في هذه الوظائف في المنطقة البحرية التابعة لقورة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود السعودية، ويمكن التقديم عليها من خلال بوابة أبشر والوظائف المطلوبة برتبتي دوريات بحري وجندي أمن.

شروط التقديم على وظائف حرس الحدود

– أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– يجب على المتقدم إدخال المعدل التراكمي .

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم .

– أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

– أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

موعد التسجيل في وظائف حرس الحدود الشاغرة

قد قامت وزارة الداخلية بتحديد موعد التقديم على حرس الحدود البحرية 1441، وذلك التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر وأيضاً 30 محرم 1441، بداية من الساعة العاشرة في الصباح بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ينتهي يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر وما يوافقه 4 صفر 1441، والتقديم يكون عبر رابط بوابة أبشر.