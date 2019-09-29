الموت يفجع عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان .. شاهد آخر ظهور للفغم على كورنيش جدة

مقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر السعودية” بالإضافة إلى تصدره صفحات البحث على موقع جوجل، ويبحث الجميع عن سبب الوفاة الغامضة التي تعرض لها الحارس الشخصي بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بشكل مفاجي، وتشير الأنباء إلى أن بدالعزيز الفغم قد قتل على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بينها، حسبما أفادت يعض وسائل الإعلام السعودية إلا أن الديون الملكي لم يصدر حتى الآن بيان يوضح في سبب الوفاة وهو ما ننتظره خلال الساعات القليلة القادمة.

الموت يفجع عبدالعزيز الفغم

أفادت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير صحفي لها منذ قليل أنه تم نقل عبدالعزيز الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، في حين لم تفصح الصحيفة عن أية تفاصيل جديدة، وبمجرد أن انتشر الخبر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نعى كثير من الشخصيات العامة والمقربين الحارس الشخصي الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

ويعتبر عبدالعزيز الفغم شخصية مثيرة للجدل حيث كان يلزم الملك سلمان في كل تحركاته سواء في الخارج أو الداخل، ويعرف الراحل بقوة شخصيته وتميزه حيث كانحارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز، وكان الملك سلمان قد أصدر في منتصف عام 2017، أمراً ملكياً بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

آخر ظهور لـ عبدالعزيز الفغم

بمجرد إعلان وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، بدأ رواد مواقع التواصل في نعيه وقام بعضهم بمشاركة فيديو له سموه “بآخر ظهور له” قبل أيام وهو يسير بزي مدني على كورنيش جدة، في حيث تصدر هاشتاج #عبدالعزيز_الفغم، حيث أصبح تريند على موقع “تويتر”.

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الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز