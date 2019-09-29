“البنوك السعودية” توضح الحدّ الأعلى لتحويلات الوافدين خلال أول 3 أشهر من قدومهم للعمل

أوضحت لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن قواعد الحسابات البنكية تقرر حداً أعلى للتحويل للوافدين خلال فترة تأشيرة العمل (3 أشهر). وأفادت بأن الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك تنفيذها للوافد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على هوية الإقامة هو 10 آلاف ريال للمرة الواحدة. وأوضحت أن هذا الحد ينطبق على المهن الفنية ومهن الأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا. أما المهن العمالية والعادية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر.

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