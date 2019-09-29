سياسي / وزير الخارجية اليمني يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم



نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

دعا وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، مساء السبت، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وذلك بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى وفك الحصار عن مدينة تعز.

وأعرب الحضرمي وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن تقدير اليمن لدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية

وأكد أن إيران وأذرعها العسكرية في منطقتنا العربية بما فيها الحوثيون وحزب الله تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي، لافتا النظر إلى أن إيران ألحقت باليمن والجزيرة العربية ضررا بالغا، منددا بالهجمات على منشأة شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وثمّن وزير الخارجية اليمني دور المانحين من الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن في وقت الشدة وأسهموا في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية بدعم خطط الاستجابة الإنسانية أو تقديم المساعدات المباشرة.

كما جدد تأكيد الجمهورية اليمنية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مناشدا المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

// انتهى //

04:29ت م

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نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسدعا وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، مساء السبت، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وذلك بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى وفك الحصار عن مدينة تعز.وأعرب الحضرمي وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن تقدير اليمن لدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ، مؤكدا أن اليمن تمكن بتضحيات المقاومة ودعم إخواننا من كبح جماح وجنون الميليشيات الحوثية التي قامت بتدمير كل شئ جميل في اليمن.وأكد أن إيران وأذرعها العسكرية في منطقتنا العربية بما فيها الحوثيون وحزب الله تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي، لافتا النظر إلى أن إيران ألحقت باليمن والجزيرة العربية ضررا بالغا، منددا بالهجمات على منشأة شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.وثمّن وزير الخارجية اليمني دور المانحين من الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن في وقت الشدة وأسهموا في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية بدعم خطط الاستجابة الإنسانية أو تقديم المساعدات المباشرة.كما جدد تأكيد الجمهورية اليمنية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مناشدا المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.// انتهى //04:29ت م0142

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